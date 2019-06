Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Verdächtiges Ansprechen eines Kindes

Ein sechsjähriges Kind trat am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Straße "Im Öschle" vor seinem Elternhaus auf den Gehweg, als es seinen Angaben zufolge durch den Fahrer eines dunkel lackierten Mittelklasseautos angesprochen wurde. Der Fahrer des Pkw habe das Kind aufgefordert, zu ihm ins Fahrzeug zu steigen. Das Kind beschrieb den Verdächtigen als etwa 40 Jahre alt, blond, Haare zu einer "Hahnenkammfrisur" gebürstet, der Mann trug eine dunkle Sonnenbrille. Das Kind ging auf die Aufforderung zum Einsteigen nicht ein. Die Mutter des Kindes beobachtete den Pkw ebenfalls, ohne darauf aufmerksam zu werden, dass ihr Kind angesprochen wurde. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Eine 13-jährige Schülerin überquerte am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr den Fußgängerüberweg in der Antonstraße in Richtung der Weingasse. Die 19-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz befuhr gleichzeitig die Antonstraße in Richtung Leopoldplatz und übersah die den Zebrastreifen überquerende Fußgängerin. Die 13-Jährige wurde durch den Pkw erfasst und zog sich beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe Prellungen und eine Kopfplatzwunde zu. Die Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die 19-jährige Pkw-Lenkerin reagierte geschockt auf das Unfallereignis und musste ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Unfallbeteiligten konnten nach ambulanter Behandlung aus der Klinik entlassen werden. Am Pkw der 19-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwenningen (Heuberg)

Ausgesetzte Kangal-Hündin

Aufgrund eines Hinweises überprüften Beamte des Polizeipostens Stetten am kalten Markt den vermeintlichen Halter einer Kangal-Hündin. Dieser erklärte den Beamten, die Hündin am Sonntagvormittag gegen 10.00 Uhr beim "Horenhof" aufgegriffen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Hündin dort ausgesetzt. Ihr körperlicher Zustand läßt vermuten, dass sie bei einem Züchter zur Hundevermehrung eingesetzt und zwischenzeitlich sterilisiert wurde. Eine entsprechende Operationsnarbe ist vorhanden. Der Finder der Hündin hatte zunächst vergeblich versucht, sie in einem Tierheim unterzubringen. Da er keinen freien Platz fand, brachte er die Hündin vorläufig auf seinem eigenen Grundstück unter. Hinweise zur Herkunft der Hündin erbittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573 815.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten über das vergangene Wochenende auf nicht bekannte Art und Weise an der Rückseite des Schulgebäudes der ehemaligen Japanischen Schule in der Schützenstraße die Verglasung der sich dort befindlichen Eingangstür. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich dort zu melden.

Bad Saulgau

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag oder Samstag aus einem Hofraum in der Schützenstraße ein dort abgestelltes, dunkelrotes Damenfahrrad der Marke Staiger und zwei jeweils etwa 130 cm hohe Yucca-Palmen in Töpfen. Der Abtransport des Diebesgutes könnte mit einem Kraftfahrzeug erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Illmensee

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Seestraße ereignete. Die 30-jährige Lenkerin eines VW-Busses parkte ihr Fahrzeug vor dem Besuch des Freibades. Als sie auf dem Weg zum Eingang des Freibades war, machte sich ihr Bus auf dem abfallenden Gelände selbständig und stieß nach einer zurückgelegten Wegstrecke von etwa 100 Metern gegen einen am anderen Ende des Parkplatzes abgestellten Toyota. Es stellte sich heraus, dass die 30-Jährige vergessen hatte, die Handbremse des VW-Busses anzuziehen.

