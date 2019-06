Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz eines Discounters in der Mittelöschstraße abgestellten VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.200 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An dem beschädigten VW konnten schwarze Lackantragungen festgestellt werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Renitente Kunden

Weil eine Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft den Ausweis eines Kunden sehen wollte, wurde dieser derart aggressiv und beleidigte und verletzte die dortigen Angestellten. Der 35-Jährige betrat mit zwei weiteren Männern und einer Frau am Montag gegen 15.15 Uhr den Laden. Mit mehreren Flaschen Alkohol begab er sich zur Kasse. Dort eskalierte die Situation, als die Verkäuferin sein Alter überprüfen wollte. Er warf mehrere Flaschen in Richtung der Mitarbeiterin, eine traf sie im Gesicht, die anderen konnte sie durch eine reflexartige Handbewegung abwehren. Danach beleidigte der 35-Jährige die Frau sowie deren Kollegin als "Schlampen". Als der Ehemann der Verkäuferin durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurde, eilte er seiner Frau zur Hilfe. Mit seinem Mobiltelefon fertigte er Bilder der Personen, um diese später den Polizeibeamten zeigen zu können. Dies verärgerte die 24-jährige Kundin derart, dass sie den 27-jährigen Mann ins Gesicht schlug und ihn mit den Füßen trat. Als die Vier den Laden verlassen hatten, verständigte ein Zeuge die Polizei. Anhand der gefertigten Lichtbilder konnten die Beamten die Tatverdächtigen identifizieren. Eine medizinische Versorgung der Verletzten war nicht nötig. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt nun das Polizeirevier Ravensburg.

Ravensburg / Weingarten

Wieder vermehrt Betrugsanrufe

Im Laufe des Montagmittags meldeten sich mehrere Anwohner aus den Stadtgebieten von Ravensburg und Weingarten bei der Polizei und teilten mit, Betrugsanrufe erhalten zu haben. In den Telefonaten gaben sich die unbekannten Anrufer jeweils als Familienangehörige aus und baten aufgrund einer finanziellen Notlage um Summen zwischen 4.000 und 45.000 Euro. In allen bisher bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen jedoch die Betrugsabsicht und beendeten die Telefonate, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung dringend darum, insbesondere ältere Familienangehörige über diese aktuelle Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären. Eine Darstellung der Vorgehensweisen der Täter sowie Tipps und Tricks, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Informationsseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Altshausen

Kraftstoffdiebstahl

Ein unbekannter Täter schlauchte im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Montag auf einem Holzlagerplatz entlang der K 7957 aus einem Radlader etwa 160 Liter Diesel ab. Hierzu brach der Unbekannte den verschlossenen Tankdeckel mit einem Werkzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 250 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Wangen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr einen an der Straße "Am Waltersbühl" in einer Parkbucht abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu informieren.

L 320 / Wangen

Verkehrsunfall

Vier leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.00 Uhr auf der L 320 ereignet hat. Eine 79-jährige VW-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Ratzenried kommend in Richtung Bahnhof Ratzenried. An der Einmündung auf Höhe des Bahnhofes bog sie nach links in Richtung Wangen ab und übersah hierbei den Mercedes-Benz eines 55-Jährigen. Trotz Gefahrenbremsung des Mercedes-Benz-Fahrers konnte dieser eine Kollision nicht verhindern. Die 79-Jährige, der 55-Jährige sowie seine drei Insassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

K 8044/ Argenbühl

Pkw gegen Baum

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montag gegen 22.00 Uhr ein 19-jähriger Audi-Lenker auf der K 8044 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 19-Jährige und seine drei Insassen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die von Albris kommend in Richtung Hengel unterwegs waren, wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.





