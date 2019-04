Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Straßenschild beschädigt, Einbruch in Kiosk gescheitert, Kennzeichendiebstahl, Fahrraddiebstahl

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 15.04.2019

Straßenschild beschädigt Alsfeld - Ein Straßennamensschild mit den Bezeichnungen "Schellngasse/Langraf-Hermann-Straße" beschädigten unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntagvormittag in der Schellngasse. Sie brachen den Rohpfosten ab und legten die Schilderstange in der Nähe der Katholischen Kirche wieder ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Kiosk gescheitert Schotten - Unbekannte Täter versuchten in den Kiosk am Niddastausee am Freitag (12.4.), zwischen 0:30 Uhr und 1:30 Uhr einzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Sie scheiterten daran, einen Rollladen mit einem Gegenstand einzuwerfen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichendiebstahl Gemünden (Felda)/Ehringshausen - Von einer Sattelzugmaschen entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwoch (10.4.), 16 Uhr und Donnerstag (11.4.), 8 Uhr, das hintere Kennzeichen in Gemünden/Ehringshausen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz gegen über dem Feuerwehrgerätehaus in der Hauptstraße. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrraddiebstahl Alsfeld - Ein Mountainbike stahlen unbekannte Täter am Freitag (12.4.), gegen 4 Uhr, von dem Grundstück eines Wohnhauses in der Steinborngasse. Der Wert des Fahrrades ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

