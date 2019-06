Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter machen mehr Schaden als Beute

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Lauingen, Lutterstieg 07.06.2019, 13.00 Uhr - 10.06.2019, 14.45 Uhr

Unbekannte sind über das Pfingstwochenende in die Grundschule in Lauingen, in der Straße Lutterstieg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich die Täter zwischen Freitagnachmittag 13.00 Uhr und Montagnachmittag 14.45 Uhr gewaltsam über die Terrassentür des Lehrerzimmers Zugang zum Schulgebäude verschafft haben. Von dort aus betraten sie diverse Räume im Gebäude und durchsuchten diese. Anscheinend erbeuteten sie hierbei einen Briefumschlag mit einem geringen Bargeldbetrag, hinterließen aber einen Schaden, der sich vierstelligen Bereich bewegt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

