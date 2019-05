Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht am Aquarena-Bad in Dillenburg - Erneut Brand an ehemaliger Gaststätte in Leun-Stockhausen -

Dillenburg: Flucht auf Aquarena-Parkplatz -

Nach einem Schaden an einem blauen Nissan Qasqai am Aquarena-Bad bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagnachmittag (23.05.2019), zwischen 16.40 Uhr und 17.45 Uhr stand der SUV auf dem Parkplatz. In dieser Zeit stieß offensichtlich die Tür eines links neben dem Nissan geparkten Pkw gegen dessen hintere Tür und ließ einen Schaden von rund 400 Euro zurück. Zeugen, die Angaben zu dem linksseitig neben dem blauen SUV geparkten Fahrzeug machen können oder die den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Stockhausen: Erneut Brand an ehemaliger Gaststätte -

Nachdem ein Unbekannter am frühen Montagmorgen (20.05.2019) einen Kleidersack vor der Haustür des sogenannten "Bistro Hollywood" in Brand steckte, brannte es erneut an dem Haus.

Gestern Nachmittag (23.05.2019), gegen 17.15 Uhr wurde ein Nachbar auf Qualm im Bereich der Haustür aufmerksam. Er löschte den Brand, informierte die Bewohner und rief die Polizei. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Stück Stoff auf den Türgriff gelegt und angesteckt wurde. An der Haustür entstand durch die Hitze ein Brandschaden von rund 300 Euro. Angaben zu einem möglichen Motiv der Brandfälle können momentan noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen:

- Wer hat den Täter gestern Nachmittag in der Hauptstraße beobachtet? - Wer kann sonst Angaben zu Personen vor 17.15 Uhr an der ehemaligen Gaststätte machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

