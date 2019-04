Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170419-376: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Wipperfürth (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 237 wurden am Dienstag (16. April) in Höhe der Einmündung Klaswipper / Neuenhammer alle drei Beteiligten leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr hatte auf der Richtungsfahrbahn Marienheide ein Autofahrer angehalten, um nach links auf die Straße Neuenhammer abzubiegen; wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste er seinen Wagen jedoch bis zum Stillstand abbremsen. Bis auf einen 52-jährigen Gummersbacher erkannten nachfolgende Fahrzeugführer die Situation rechtzeitig, hielten an beziehungsweise bremsten ihre Fahrzeuge ab. Der 52-jährige Audi-Fahrer jedoch fuhr auf seinen Vordermann, einen 56-jährigen Opel-Fahrer aus Marienheide auf und schob diesen gegen den BMW einer 31-Jährigen aus Kierspe. Die drei Verletzten mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, konnten diese aber nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Während der etwa 90-minütigen Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.

