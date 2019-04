Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170419-375: Falscher Wasserwerker auf Diebestour

Engelskirchen (ots)

Als angeblicher Handwerker verschaffte sich am Dienstagvormittag (16. April, ca. 11.00 Uhr) ein Trickdieb Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Wohlandstraße. Der Mann gab an die Wasserleitungen in dem Mehrfamilienhaus überprüfen zu müssen und wies die Wohnungsmieterin an sämtliche Wasserhähne aufzudrehen, damit er die Prüfung durchführen könne. Jedoch nutzte der Mann die unbeobachtete Situation, um das Schlafzimmer erfolgreich nach Schmuck, Bargeld und einem Sparbuch zu durchsuchen. Erst nach Verlassen der Wohnung stellte die Geschädigte den Diebstahl fest. Zumindest konnte durch eine schnelle Verständigung der Bank das Sparbuch gesperrt und weiterer Schaden vermieden werden. Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 160 cm großen, übergewichtigen Brillenträger, der mit einem schwarzen Overall und einer grauen Kappe bekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02261 81990.

