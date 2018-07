POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Wegen Körperverletzung wird ein 18-Jähriger angezeigt, der am Samstag gegen 00.45 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße einem 17-Jährigen in einen Finger gebissen hat. Zum Streit kam es, als der 17-Jährige gemeinsam mit Freunden vor einer Gaststätte saß und der ihnen unbekannte und stark betrunkene 18-Jährige die Gruppe verbal provozierte. Bevor er flüchtete, warf er noch einen Holzkübel mit Blumen um, die hierbei beschädigt wurden. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den 18-Jährigen in unmittelbarer Nähe antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3,6 Promille. Der verletzte 17-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Josefinenstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Beleidigung

Während einer Streifenfahrt wurden zwei Polizeibeamte am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße von einem 21-Jährigen beleidigt. Der mit rund 1,4 Promille unter Alkoholeinwirkung stehende Mann schrie beim Erkennen der Polizisten laut und deutlich: "ACAB" (all Cops are Bastards). Wegen Beleidigung muss er sich nun verantworten.

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung

Ein 24-Jähriger trat am Sonntag gegen 04.30 Uhr am Bahnhof einem 18-Jährigen ins Gesicht, sodass dessen Unterlippe aufplatzte und er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Tatverdächtige hatte einem Mitschüler des Verletzten eine Musikbox gestohlen, weshalb es zu einem Streit kam und der 18-Jährige sich in den Konflikt einmischte.

Sigmaringendorf

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht drei Audi-Fahrer, die am Samstag gegen 02.00 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen einen 18-jährigen Pkw-Lenker genötigt haben sollen. Der 18-Jährige befuhr die B 32 in Richtung Sigmaringen, als ihn zwei Audi-Fahrer überholten und im geringen Abstand vor ihm fuhren. Der dritte Audi-Lenker positionierte sich links auf der Gegenfahrspur neben dem Auto des 18-Jährigen. Anschließend wurde er von den Vorausfahrenden ausgebremst und zum Anhalten gezwungen. Als die drei Audis danach wieder weiter fuhren, wendete der 18-Jährige und fuhr zurück nach Sigmaringendorf, wo er sich in einer Hofeinfahrt versteckte. Die Audi-Lenker verfolgten den 18-Jährigen bis dorthin, stiegen aus und rüttelten am Fahrzeug. Vermutlich weil ein Nachbar auf die Situation aufmerksam wurde, stiegen die Unbekannten wieder in ihre Fahrzeuge ein und fuhren davon. Laut Zeuge handelte es sich bei den Fahrzeugen um zwei schwarze Audi Coupes (A5 oder A7) und einen schwarzen Audi SUV (Q5 oder Q3). Hintergrund dieser Nötigung könnte ein Vorfall sein, der sich zuvor in Sigmaringendorf vor einer Imbiss-Bude ereignet hatte. Der 18-jährige hatte vermutlich einen der Audi-Fahrer durch Hupen provoziert, weil dieser zum Teil auf der Straße saß und die Durchfahrt behinderte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Gammertingen

Fehlalarm

Ein Brandalarm wurde am Samstag gegen 04.45 Uhr in einem Reifenhandel in der Burladinger Straße ausgelöst, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen mit einem Löschzug anfuhr. Vor Ort konnte lediglich ein Fehlalarm festgestellt werden, weshalb der Rauchmelder auslöste ist unklar.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 8500 Euro Sachschaden kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Bittelschießer Straße, als ein 48-jähriger Peugeot-Lenker vom Straßenrand auf die Fahrspur einfahren wollte und hierbei einen vorbeifahrenden 74-jährigen Ford-Fahrer übersah.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Rund 1,4 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 26-jährigen Rollerfahrer, der am Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Straße "Am Litzelbacher Weg" von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten daraufhin im Krankenhaus eine Blutentnahme.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Zu einem streitenden Pärchen wurde am Sonntag gegen 22.00 Uhr die Polizei in die Otterswanger Straße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 45-jähriger Autofahrer während der Fahrt mit seiner 24-jährigen Freundin in Streit geraten war, daraufhin wurde sie ihm gegenüber handgreiflich und fasste mehrmals ins Lenkrad. Im Zuge der Streitschlichtung beleidigte die Frau die Beamten mehrfach, beim Fahrer konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,6 Promille, weshalb die Beamten im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlassten. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, die Beifahrerin wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Hohentengen

Sachbeschädigung an Kfz

Einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 02.00 Uhr, den Lack eines auf dem Schotterparkplatz in der Ölkofer Straße abgestellten Citroen ringsum großflächig zerkratzte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu verständigen.

Wald

Heckenbrand

Zu einem Brandeinsatz rückten die Freiwilligen Feuerwehren Wald, Sentenhart und Hohenfels am Samstag gegen 14.00 Uhr in die Straße "Annenesch" aus. Eine Thuja-Hecke geriet vermutlich aufgrund durchgeführter Unkrautvernichtungsarbeiten mittels eines Gasbrenners in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurden umliegende Wohngebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Herbertingen

Sachbeschädigung

Rund 300 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag (26.06.18) bis Donnerstag (05.07.18) in der Goethestraße, indem sie mit schwarzer Farbe die Buchstaben "NOZZ" auf drei Altkleidercontainer und einen Anhänger sprühten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Auslaufende Betriebsstoffe

Ausgelaufenes Öl bei einer Straßenwalze war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Sonntag gegen 16.30 Uhr Ecke Braunenweiler Straße/Dürnauer Straße. Das ausgelaufene Öl wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau, welche mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ausgerückt war, abgestreut.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell