POL-MG: Einbruchsversuche im Stadtgebiet

In vier Fällen hatten Einbrecher offensichtlich den Willen, sich Zugang in fremde Wohnung zu verschaffen - dies gelang ihnen jedoch durchweg nicht.

So hebelten sie in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 15.30 Uhr an einer Tür eines Hauses auf der Oderstraße in Sasserath. Sie gelangten nicht hinein, gegebenenfalls verscheuchte auch der mit Hundegebell anschlagende Nachbarshund.

Auf der Pestalozzistraße in Rheydt gelangten die Täter zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr über den Garten an die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Nach gescheitertem Hebeln an selbiger flüchteten sie unerkannt.

Die unverschlossene Hauseingangstür ließ Einbrecher problemlos in ein Mehrfamilienhaus auf der Gerkerather Mühle ein. Das nutzten sie am Montag zwischen 5 Uhr und 14.10 Uhr, um an eine der Wohnungstüren zu gelangen. An dem Versuch, die aufzuhebeln, scheiterten sie allerdings.

Ebenfalls am gestrigen Montag, zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr, hatten die Täter wohl den Plan, erst die Scheibe einer Terrassentür zu zerschlagen, um anschließend hindurch zu greifen, um sie aufzuschließen. Dieser Plan ging jedoch bei dem Einfamilienhaus auf der Immelmannstraße in Holt nicht auf: Die Tür war abgeschlossen und der Schlüssel steckte nicht von innen. Plan B, die Tür einzutreten, scheiterte ebenfalls. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(cw)

