POL-BS: Betrüger am Telefon - Seniorin wendet sich an die Polizei

Braunschweig, Stöckheim 10.10.2019

Nach mehreren Verkaufsangeboten am Telefon sollte der Frau eine Entschädigung für diese Anrufe erhalten. Schriftlich wurde ihr jedoch ein Vertrag über eine kostenpflichtige Gewinnspiele zugeschickt.

In der letzten Zeit hatte eine 80-Jährige zahlreiche Anrufe von unbekannten Personen erhalten, die sie in Verkaufsgespräche verwickelten. Da sie aber kein Interesse an solchen Geschäften hatte, beschwerte sie sich schließlich und forderte die Anrufer auf, dies zu unterlassen.

In einem nächsten Telefonat wurde der Frau als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten die Zahlung eines Geldbetrags angeboten. Gutgläubig gab die Seniorin ihre Bankverbindung heraus.

Doch die Dame erhielt statt der versprochenen Überweisung einen Vertrag über ein Gewinnspiel, für das sie monatlich rund 70 Euro zahlen soll.

Die Seniorin nahm Kontakt zu ihrer Bank auf und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei warnt, keine Informationen zu finanziellen Verhältnissen oder Kontodaten an fremde Personen herauszugeben.

