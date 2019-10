Polizei Braunschweig

POL-BS: Über 1000 Kilogramm Baumaterial entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmitor-Süd 07. - 09.10.2019

In zwei aufeinander folgenden Nächten wurden auf einer Baustelle über 40 Säcke Mörtel entwendet.

Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs mussten am Dienstag- und am Mittwochmorgen feststellen, dass jeweils über Nacht Baumaterial von ihrer Baustelle gestohlen wurde.

Unbekannte schlitzten mit einem spitzen Gegenstand die Verpackungsfolie auf und nahmen in der ersten Nacht zehn Säcke und in der zweiten Nacht nochmal 31 weitere Säcke von den Paletten an sich. Alle Säcke war mit 25 Kilogramm Trockenmörtel befüllt.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

