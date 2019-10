Polizei Braunschweig

POL-BS: Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Waggum 05./06.10.2019

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an mehreren Pkw.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Waggum in der Straße Krähenfeld rund elf Fahrzeuge beschädigt. Jeweils ein oder auch mehrere Reifen der Pkw wurden zerstochen, so dass die Luft entweichen konnte und die Fahrzeuge nicht mehr fahrbreit waren.

Auf Grund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der oder die Täter einen spitzen bzw. scharfkantigen Gegenstand benutzt haben.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter 0531/476-3315 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell