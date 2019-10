Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Firmeneinbruch auf der Wilhelm-Strauß-Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 15. Oktober 2019, gegen 23:10 Uhr, hat ein noch unbekannter Täter versucht in eine Firma auf der Wilhelm-Strauß-Straße einzubrechen. Dazu hatte er eine Schaufensterscheibe mit einer Kellerschachtabdeckung eingeschlagen. Ein in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung hörte den dadurch verursachten Knall. Allerdings hatte sich der Täter bei Eintreffen der Polizei am Tatort bereits entfernt. Ein Zeuge, der auch den Knall gehört hatte gab an, einen ca. 17-jährigen, dunkel gekleideten jungen Mann mit dunkler Kappe gesehen zu haben. Dieser sei mit einem Fahrrad in Richtung Ernst-Christoffel-Haus und Gracht geflüchtet. Sachdienliche Hinweise erbeten an Polizei Mönchengladbach, Telefon: 02161-29-0.(wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell