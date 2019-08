Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung und Sachbeschädigung an Tankstelle - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Sonntag, 25.08.19, gegen 5 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schaffhauser Straße gekommen sein. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung zwischen den mindestens fünf Personen beendet, es war jedoch ein Bistrotisch beschädigt worden. Die Männer zeigten sich gegenüber den Polizeibeamten äußert respektlos. Ein 25 jähriger alkoholisierter Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen vier weitere wurden Platzverweise ausgesprochen, die zum Teil mit Gewalt durchgesetzt werden musste. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kj

