Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Freiburg (ots)

Denzlingen: Nach Unfall weitergetrunken

Höchstwahrscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung war am Samstag um 12:30 Uhr ein 70jähriger Autofahrer in der Berliner Straße nach rechts abgekommen und gegen ein dort geparktes Fahrzeug gekracht. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher weiter und ging offenbar ungerührt in einer Gaststätte ein Bier trinken. Aufgrund guter Zeugenaussagen und aufgefundener Fahrzeugteile konnte das beschädigte Fahrzeug schnell aufgefunden und der Fahrer ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

RWK/uh

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell