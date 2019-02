Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwölfjähriger stürzt von Fahrrad und zieht sich Verletzungen zu

Weinheim (ots)

Aus unbekannten Gründen stürzte am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße ein zwölfjähriger Junge von seinem Fahrrad und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Junge war kurz nach 16 Uhr auf dem Radweg in Richtung Bergstraße unterwegs und kam dann in Höhe des Anwesens 23 zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz eine Schürfwunde im Gesicht und einen gebrochenen Unterarm zu, weshalb er zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Ob an seinem Fahrrad Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

