Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Neersen (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 16.45 Uhr traten bislang unbekannte Täter das Gartentor zum Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Hauptstraße in Willich-Neersen auf. Es ist zu vermuten, dass sie gestört wurden und so von weiteren Tathandlungen abließen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1211)

