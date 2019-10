Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autoaufbrüche im Bereich Bonnenbroich

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.10.2019, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 17.10. 0:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Bereich Mönchengladbach-Bonnenbroich an mindestens sieben Autos die Scheiben eingeschlagen und teilweise aus den Fahrzeugen Sachen gestohlen. Auf der Maarstraße wurden an drei hintereinander geparkten Autos Scheiben eingeschlagen, aber nichts entwendet. Auf der Straße Zoppenbroich sind zwei Fahrzeuge betroffen. Hier wurde aus einem Auto etwas entwendet. Zwei weitere Pkw, die auf der Schlossstraße geparkt waren, sind ebenfalls betroffen. Auch hier wurde aus einem Fahrzeug etwas entwendet. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat im Tatzeitraum in Bonnenbroich verdächtige Beobachtungen gemacht? Gibt es weitere Geschädigte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 0216129-0. (wr)

