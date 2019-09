Polizeidirektion Bad Segeberg

A23 - Verdacht auf Brückenwurf

Bad Segeberg (ots)

Am Abend des Dienstag, den 24.09.19, kam es möglicherweise zum Wurf eines Gegenstandes von einer Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn.

Gegen 19 Uhr befuhr eine 48-jährige Hamburgerin mit ihrem VW die A23 in Richtung Heide. Im Bereich der Autobahnbrücke Seether Straße bemerkte sie plötzlich einen lautstarken Einschlag auf ihrer Windschutzscheibe. Bei genauerer Betrachtung stellte sie fest, dass die Scheibe beschädigt, jedoch nicht durchschlagen wurde. Die 48-Jährige blieb unverletzt und behielt die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Elmshorn ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Noch am gleichen Abend untersuchten die Ermittler die betroffene Brücke. Auch das Auto der Hamburgerin wird spurentechnisch untersucht. Was für ein Gegenstand auf die Frontscheibe schlug, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum im Bereich A23 / Brücke Seether Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 mit der Kriminalpolizei Elmshorn in Verbindung zu setzen.

