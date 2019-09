Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Brand in Seniorenwohnheim

Bad Segeberg (ots)

Am 24.09.2019 kam es in Bad Bramstedt in der Straße Köhlerhof zu einem Brand in einem Seniorenwohnheim, bei dem durch schnelles Eingreifen des Pflegedienstes vor Ort keine Personen verletzt wurden.

Gegen 23:15 Uhr ertönte der Feueralarm im Seniorenwohnheim. Ein Mitarbeiter lokalisierte den Alarm in einem der Wohnbereiche. Ein Aufenthaltsraum war bereits voller Rauch, da dort ein mittelgroßer Plastikbaum in Brand geraten war. Der 31-jährige Mann löschte den Baum mit einem Feuerlöscher, bevor die Feuerwehr eintraf.

Bewohner aus den angrenzenden Zimmern wurden in einen Aufenthaltsraum gebracht, damit sie sich nicht im verqualmten Bereich aufhalten.

Durch den Brand entstand Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

