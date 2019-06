Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffiti-Sprayer beobachtet

Bünde (ots)

(mmb) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht zu Samstag (08.06.2019) zwei jugendliche Graffiti-Sprayer, die ein Firmenschild in der Herforder Straße besprühten. Die ca. 15-jährigen, dunkel gekleideten Täter flüchteten mit unbeleuchteten Fahrrädern in Richtung Weseler Straße. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

