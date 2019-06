Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei PKW in der Bäckerstraße aufgebrochen

Bünde (ots)

(mmb) In den frühen Morgenstunden des Freitag (07.06.2019) wurden zwei Fahrzeuge in der Bäckerstraße aufgebrochen. An einem unter dem Carport eines Einfamilienhauses abgestellten, schwarzen VW Golf wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse mit Personaldokumenten und Bargeld entwendet. Und an einem blauen Ford Fusion, der auf dem Grundstück eines anderen Wohnhauses abgestellt war, wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Hier wurde eine Handtasche entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

