Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lagerräume aufgebrochen und Maschinen entwendet

Bünde (ots)

(mmb) Zum Aufbruch von Lagerräumen an einem Bauernhaus in der Reinkenortstraße kam es in der Nacht zu Samstag (08.06.2019). Unbekannte Täter entwendete hier zahlreiche Maschinen und Geräte (Akkuschrauber, Laubbläser, Handkreissäge, Bohrhammer usw.). Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

