Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190930.7 Willenscharen: 17-Jähriger baut alkoholisiert einen Unfall

Willenscharen (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Jugendlicher in Willenscharen mit einem Peugeot verunglückt. Wie sich herausstellte, war der junge Mann angetrunken und besaß keinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Um 03.30 Uhr war der Neumünsteraner auf der Landesstraße 122 aus Richtung Willenscharen kommend in Richtung Fitzbek unterwegs. Auf der Strecke kam er nach links von der Straße ab, fuhr über die Bankette, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Maisfeld stehen. Bei Eintreffen der Polizei räumte der 17-Jährige ein, den Wagen seines Vaters ohne Erlaubnis genommen und unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Einen Führerschein besitze er zudem nicht, so der Beschuldigte. Er gab an, dass für das Unglück ein Ausweichmanöver wegen eines querenden Rehs verantwortlich gewesen sei. Möglicherweise war es aber auch der Alkoholeinfluss, unter dem der Jugendliche stand, der zum Unfall führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Beamte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Hierher brachte ein Rettungswagen den leicht verletzten jungen Mann vorsorglich.

Der Beschuldigte wird sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten müssen. Der an dem Peugeot entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

