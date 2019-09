Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190930.4 Heide: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Heide (ots)

Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in das Gebäude einer Heider Grundschule eingestiegen. Zuvor hebelten sie an zahlreichen Fenstern und Türen und beschädigten diese erheblich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 13.00 Uhr, begaben sich Einbrecher auf das Gelände der Schule in der Bürgermeister-Vehrs-Straße. Sie machten sich an etlichen Zugängen zu schaffen und drangen schließlich auch in das Innere ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit - der Schaden, den sie jedoch verursachten, dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen.

Hinweise auf die Eindringlinge nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

