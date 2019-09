Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190930.1 Bargenstedt: Holzplatte auf Fahrbahn verursacht Schaden

Bargenstedt (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist in Bargenstedt an einem Auto ein Schaden durch eine Holzplatte auf der Fahrbahn entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Holzes geben können.

Um 17.15 Uhr war der Geschädigte auf der Straße Dellbrück in Richtung Meldorf unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 schleuderte ein entgegenkommender LKW eine Holzplatte hoch, die mittig auf der Fahrbahn gelegen hatte. Die Platte flog gegen den Opel des Anzeigenden und verursachte einen Sachschaden, der bei etwa 3.000 Euro liegen dürfte.

Woher die Holzplatte stammte, ließ sich bis jetzt nicht klären. Wer Hinweise darauf geben kann, sollte sich mit der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

