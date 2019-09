Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190930.5 Heide: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Einfluss von Alkohol am Steuer eines Autos saß. Seine Identität ließ sich nur schwerlich klären, so dass der 25-Jährige sich einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterziehen musste.

Kurz nach Mitternacht stoppten die Einsatzkräfte zwecks Verkehrskontrolle den Fahrer eines Audis in der Poststraße. Aufgrund stark geröteter Augen hegten die Beamten den Verdacht, ihr Gegenüber könnte alkoholisiert sein. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann bestätigte dies - er pustete 1,32 Promille. Weil sich die Identität des aus dem Ausland Stammenden mangels Ausweispapieren und Sprachkenntnissen nicht klären ließ, ordnete eine Staatsanwältin die erkennungsdienstliche Behandlung des Beschuldigten an. Der versprach, am nächsten Tag die fehlenden Dokumente nachzureichen - seine Fahrzeugschlüssel verblieben erst einmal bei der Polizei.

Letztlich musste sich der 25-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich wegen der Trunkenheit und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell