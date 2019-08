Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Bulmke-Hüllen - ein Mann verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 14.08.2019, gegen 19.43 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Hildegardstraße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten und Feuerwehr war der Hausflur bereits stark verraucht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das in der Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen war. Ein Rettungswagen brachte einen 35-jährigen Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

