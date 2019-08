Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Gefriertruhe setzte Keller in Brand

Ulm (ots)

Zum Fototermin vom 31.07.2019, 21.13 Uhr.

Am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, konnte eine Bewohnerin in der Küche Brandgeruch feststellen. Während sie sofort den 8-jährigen Sohn aus dem Bett holte und das Haus verließ, ging der Ehemann in den Keller. Dort brannten in einem Raum gelagerte Gegenstände. Er konnte selber nicht mehr eingreifen und verließ ebenfalls unverletzt das Haus. Die Feuerwehr Dornstadt rückte mit mehreren Fahrzeugen im Ortsteil Bollingen an und löschte das Feuer. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber mit Notarzt vor Ort. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt an einem Gefriergerät in dem Kellerraum gewesen sein. Die angrenzende Haushälfte war nicht betroffen. Die betroffene dreiköpfige Familie kommt für diese Nacht bei Freunden unter.

+++++++++++++++++++++1451978

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell