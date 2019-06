Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Prüfung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Straßenhaus (ots)

Aufgrund der zu erwartenden Schulferien sowie der Sommerzeit und den damit häufig verbundenen ausschweifenden Trinkgelagen haben Polizeibeamte der Polizei Straßenhaus zusammen mit einem minderjährigen Schülerpraktikanten mehrere Lebensmittelmärkte in den Verbandsgemeinden Flammersfeld und Rengsdorf-Waldbreitbach aufgesucht. Dort führten sie sogenannte Testkäufe durch, um zu sehen, ob das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. In über 50 Prozent der Einkäufe wurde dem Testkäufer die hochprozentigen alkoholischen Getränke verkauft. In einigen Fällen wurde der Ausweis zwar eingesehen, der Alkohol trotzdem abgegeben. Nach den Testkäufen sprach die Polizei mit den Verantwortlichen und zeigte nochmal deutlich die Konsequenzen auf.

