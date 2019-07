Polizeipräsidium Ulm

Diesel auf der Straße führte am Dienstag bei Giengen zu einem Unfall.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 16-Jähriger von Herbrechtingen in Richtung Hermaringen. Er war mit seinem Motorrad unterwegs. Im Kreisverkehr rutschte er auf einer Dieselspur und stürzte. Sein 48-Jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. In ein Krankenhaus kam er aber nicht. Den Fahrer brachten Rettungskräfte zur Untersuchung in eine Klinik. Den Schaden am Motorrad schätzen die Ermittler auf rund 500 Euro. Das Zweirad blieb fahrbereit. Eine Firma reinigte die verschmutzte Fahrbahn.

Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Kraftfahrer, der den Kraftstoff verloren hat.

