Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Langenau - Rauch dringt aus Keller

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu einem Brand in Langenau aus.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr stellte eine Bewohnerin Rauch in einem Keller in der Hauffstraße fest. Sie rief die Feuerwehr. Die Bewohner verließen das Haus. Eine Waschmaschine im Keller brannte und führte zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rettungskräfte brachten die 52-jährige Bewohnerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

++++14441666

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell