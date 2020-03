Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Polizei warnt vor Coronamaschen von Trickbetrügern

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (28. März, 9 Uhr) hat sich ein Trickbetrüger telefonisch bei einem Senior an der Lortzingstraße gemeldet und behauptet, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu sein. Er sagte, er müsse wegen der aktuellen Coronakrise die Wohnung des 83-Jährigen desinfizieren. Dazu sollte der Senior seine Wohnung verlassen. Statt das zu tun, rief der Mann seinen Sohn an und dieser informierte die Polizei.

Trickbetrüger lassen nichts unversucht, um an Geld oder Schmuck zu kommen. Sie nutzen die Sorgen und Ängste der Bürger auch in der Coronakrise schamlos aus. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kommen nicht zu Ihnen nach Hause, um ihre Wohnung zu desinfizieren. Rufen Sie im Zweifel selbst beim Gesundheitsamt an und fragen nach. Wenn Sie glauben, Opfer von Betrügern geworden zu sein, rufen Sie die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell