Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kaffeeautomat aufgebrochen und WC beschädigt

37671 Höxter (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 12.11.2019, in der Volkshochschule in der Möllinger Straße einen Kaffeeautomaten aufgebrochen und darin befindliches Geld entwendet. Der Automat war in einem Aufenthaltsraum im zweiten Obergeschoss aufgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr. Zum Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeitgleich wurde in der Toilettenanlage im Keller der Volkshochschule in einer Kabine ein WC beschädigt. Ob hier ein Zusammenhang besteht, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen./he.

