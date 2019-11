Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mountainbike aufgefunden

33014 Bad Driburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 10.11.1019, hat eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße ein herrenloses unverschlossenes Mountainbike im Grünstreifen am Fahrbahnrand aufgefunden. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes 26 Zoll Mountainbike der Marke GT Bicycles mit oranger Aufschrift. Der Eigentümer, oder sonstige Hinweisgeber, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253-98700) in Verbindung zu setzen./he

