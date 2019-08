Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Für Ihre Sicherheit vor Ort in Morbach: Einbruchschutzberater der Trierer Polizei geben Tipps

Morbach (ots)

Die Einbruchschutzberater des Beratungszentrums der Trierer Polizei sind am Mittwoch, 7. August, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Supermarktes in der Bremerwiese 2, in Morbach anzutreffen.

Nach wie vor Tagesthema sind Einbrüche in Häuser und Wohnungen in der Großregion und darüber hinaus. Dies veranlasst die Beratungsprofis der Polizei mit ihren Präventionshinweisen in die Öffentlichkeit zu gehen. Schützen, bevor es zu spät ist, das ist der Wunsch nicht nur der Polizisten. An unserer mobilen Ausstellung zum Einbruchschutz können Sie erleben, wie einfach es ist ein Fenster aufzuhebeln und wie man sich dagegen schützen kann.

Interessierte, Häuslebauer, Mieter wie Vermieter sind herzlich eingeladen, sich in Morbach auf den neusten Stand des Einbruchschutzes bringen zu lassen.

Mehr Infos unter www.einbruchschutz-rlp.de und auf der Internetseite der Polizei Trier unter https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-trier/zentrale-praevention-trier/

