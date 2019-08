Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hundehalter gesucht

Schweich (ots)

Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht nach einem Verkehrsunfall am 31.07.2019, gegen 23.20 Uhr, in Höhe der Anschlussstelle Schweich, den Halter eines offensichtlich entlaufenen Hundes. Der Schäferhundmischling mit längerem schwarz-grauem Fell trug weder Halsband noch Chip und wurde bereits in den letzten Tagen umherstreunend von Verkehrsteilnehmern im Bereich Föhren gesehen. Hinweise bitte an die PAST Schweich unter 06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Johannes Kappes

PAST Schweich

06502/9165-20

oder Wache

06502/9165-0

