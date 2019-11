Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Warburg (ots)

In ein Wohnhaus in Warburg-Wormeln ist im Laufe des Wochenendes zwischen Freitag, 8. November, und Montag, 11. November, eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus im Huweg. In dem Haus wurden etliche Schränke in mehreren Räumen durchsucht, gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Armbanduhren im dreistelligen Euro-Wert. Der angerichtete Sachschaden liegt ebenfalls im dreistelligen Bereich. Der Einbruch ist am Montag um 10.30 Uhr bemerkt worden. Um Hinweise bittet die Polizei in Warburg, Telefon 05641/77880. /nig

