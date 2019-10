POL-F: 191030 - 1124 Frankfurt-Ginnheim: Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(fue) Am Dienstag, den 15. Oktober 2019, gegen 03.10 Uhr, befand sich eine 59-jährige Frankfurterin zu Fuß unterwegs in der Kurhessenstraße.

In Höhe des Anwesens Nummer 125 trat ein bislang unbekannter Täter an sie heran und äußerte, Sex mit ihr haben zu wollen. Die Geschädigte wies den Unbekannten ab und setzte ihren Weg fort. In Höhe der Hausnummer 149 trat er erneut an die Frau heran, umarmte sie und berührte sie unsittlich. Die 59-Jährige setzte sich dagegen zur Wehr, woraufhin der Täter in Richtung der Hügelstraße flüchtete.

Von dem Gesuchten konnte das dieser Meldung beigefügte Phantombild erstellt werden. Beschrieben wird der Täter als etwa 18 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hat eine auffällig dünne Statur, einen dunklen Teint und war bekleidet mit einer hellen Steppjacke und einer dunklen Hose.

Die Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551399 zu melden.

