Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191030 - 1123 Frankfurt-Fechenheim: Hochwertige Kompletträder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Montag (28.10.2019) auf Dienstag (29.10.2019) wurden auf einem Gelände in Fechenheim gleich mehrere hochwertige Kompletträder entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Frankfurter Polizei zu melden.

Die Tat hat sich mutmaßlich zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr zugetragen. Unbekannte haben in der Straße Alt-Fechenheim ein Werksgelände betreten und dort an insgesamt 6 Fahrzeugen die Räder mitsamt den Felgen abmontiert. Anschließend ergriff man mit der Beute die Flucht.

Die Kompletträder stammten von Fahrzeugen der Marke Jaguar sowie Land Rover. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem/n Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 7. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10700 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell