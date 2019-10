Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191029 - 1120 Frankfurt-Dornbusch: Pkw flüchtet von Unfallstelle

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Morgen, gegen 08:35 Uhr, kam es im Stadtteil Dornbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16 Jahre alter Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte.

Der 16-Jährige wollte zur genannten Zeit die Jean-Paul-Straße in Höhe der Eichendorffstraße in südliche Richtung überqueren. Dabei trug er Kopfhörer und betrat die Fahrbahn, ohne auf den fahrenden Verkehr zu achten. Ein Fahrzeug, welches auf der Jean-Paul-Straße in Richtung Eichendorffstraße unterwegs war, kreuzte den Weg des Jugendlichen und erfasste ihn am Bein, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Fahrer setzte darauhin sein Fahrzeug zurück, um an dem auf dem Boden liegenden 16-Jährigen vorbeizufahren und flüchtete, ohne Hilfe zu leisten, in die Eichendorfffstraße in Richtung Raimundstraße. Der Jugendliche, welcher über Schmerzen am linken Bein klagte, kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befunden haben soll, wird wie folgt beschrieben: männlich, älteres Erscheinungsbild und kurze Haare. Er fuhr mutmaßlich eine silberne Mercedes-Limousine älteren Baujahrs mit Frankfurter Kennzeichen. Unter den Rückleuchten sollen sich vertikale Striche befunden haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-11200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell