Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191028 - 1118 Frankfurt-Nordend: Brand an Kiosk und Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(ne) Am vergangenen Freitagabend kam es im Günthersburgpark bzw. in der Günthersburgallee zu drei Bränden, bei dem ein Kiosk, ein Heizungskeller und eine Mülltonne beschädigt wurden.

Kurz nach 22:00 Uhr war ein mit Gittern eingezäunter Abstellplatz an einem Kiosk in Brand geraten. Die darin abgestellten Holzbänke, Tische und Geräte wurden dabei zerstört, der angrenzende Kiosk in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte alles ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. In einem Keller eines Mehrfamilienhaus in der Günthersburgallee entstand an einer Heizungsanlage ein Schaden durch einen Brand, den die Feuerwehr löschen konnte. Schließlich brannte kurz danach nur wenige Häuser weiter eine Mülltonne, die in einem Hauseingang stand. Polizeibeamten gelang es, die Mülltonne ins Freie zu ziehen, um Schlimmeres zu verhindern. Die Mülltonne wurde durch die Flammen komplett beschädigt, die Hauseingangstür zumindest in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen durch die Brände nicht zu Schaden.

Das Fachkommissariat hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann zumindestens beim Brand am Kiosk und der Mülltonne von Brandstiftung ausgegangen werden. Das Feuer im Heizungskeller, könnte auch auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell