Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190903 - Willich-Anrath: Vorfahrt missachtet, PKW-Führer schwer verletzt.

Willich-Anrath (ots)

Gegen 22:17 Uhr befährt ein 26jahriger Willicher mit seinem Pkw die Straße Beckershöfe. An der Einmündung zur Münchheide biegt er nach rechts in Richtung Willich ab, ohne die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw eines 31jährigen Kempeners zu beachten. Durch den Zusammenstoß wird dessen Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert. Nach notärztlicher Versorgung wird der Kempener in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw eines 28jährigen Willichers, der kurz nach dem Unfall in die Unfallstelle fährt, wird durch Trümmerteile beschädigt./jp

