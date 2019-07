Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein 61- jähriger Radfahrer am Dienstag, 23. Juli auf der Birkenallee. Gegen 17.15 Uhr war er mit seinem Fahrrad auf der Birkenallee in Richtung Soester Straße unterwegs. Dabei stieß er mit einer 72-jährigen Citroen-Fahrerin zusammen. Diese war auf der Birkenallee in Richtung Caldenhofer Weg unterwegs und beabsichtigte nach links auf den Kommunalfriedhof abzubiegen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.(jb)

