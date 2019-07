Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlägerei unter Bewohnern der ZUE

Hamm-Osten (ots)

Am Dienstag, 23. Juli, gegen 18.45 Uhr belästigten drei alkoholisierte Männer an einer Bushaltestelle im Nahbereich der Zentralen Unterbringungseinrichtung auf dem Alten Uentroper Weg Passanten. Die hinzugerufene Polizeistreife musste einen der drei Störenfriede in das Polizeigewahrsam einliefern, weil sich der 29-Jährige aggressiv verhielt und nicht beruhigen ließ. Dies nahmen andere Bewohner der ZUE zum Anlass gegen die vermeintlichen Hinweisgeber gewalttätig vorzugehen. In der Summe griffen bis zu fünfzehn Sympathisanten der Unruhestifter, von denen viele alkoholisiert waren, eine ebenfalls in der ZUE untergebrachte Personengruppe von zirka acht Bewohnern an. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung die von Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitsdienstes und Mitarbeitern des Malteser Hilfsdienstes bis zum Eintreffen der angeforderten Polizei unterbunden werden konnte. Zwei Männer, 33 Jahre und 26 Jahre alt aus der fünfzehnköpfigen Angreifergruppe taten sich derart hervor, dass auch hier die Einlieferung in das Polizeigewahrsam notwendig wurde. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Alter zwischen 32 Jahren und 42 Jahren, sowie ein 48-jähriger Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes leicht verletzt. Auch ein 43-jähriger Bewohner der ZUE trug leichte Verletzungen davon. Alle Verletzten wurden in den alarmierten Rettungswagen ambulant versorgt. (gc)

