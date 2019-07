Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 66- Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. Juli auf der Goethestraße. Gegen 14.30 Uhr war er mit seinem Smart auf der Goethestraße in Richtung Alleestraße unterwegs. Dabei stieß er mit einem 32-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Dieser war auf der Goethestraße in Richtung Innenstadt unterwegs und beabsichtige nach links in die Hohe Straße abzubiegen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.(jb)

