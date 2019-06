Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der L 226

Auf der Einmündung der L 366 in die L 226 zwischen Gevenich und Hottorf stieß am frühen Montagmorgen ein PKW mit einem kleinen LKW zusammen. Die Fahrerin des PKW wurde dabei leicht verletzt.

Die Fahrerin des PKW aus Eschweiler befuhr am 03.06.2019 gegen 06:15 die L 226 in Richtung Gevenich. An der Kreuzung zur L 366 wollte sie links in Richtung Hompesch abbiegen und ordnete sich zu diesem Zweck auf der Linksabbiegerspur ein. Gegenüber auf der L 266 befanden sich drei, der Farbe nach ähnlich aussehende, LKW in Fahrtrichtung Hottorf. Als die ersten beiden LKW rechts auf die L 366 abbogen, nahm die 27-jährige PKW-Fahrerin an, der dritte Wagen würde den ersten beiden Fahrzeugen folgen. Sie fuhr an um nach links abzubiegen und kollidierte hierbei frontal mit dem dritten LKW, der nicht nach rechts abbog, sondern geradeaus fuhr.

Ihr Fahrzeug wurde hierbei im Frontbereich stark beschädigt. Beim Eintreffen der Beamten klagte die über Schmerzen, ein RTW kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ebenfalls ein höherer Sachschaden.

