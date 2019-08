Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines VW T 4 Caravelle

Neustrelitz (ots)

In der Zeit vom 08.08.19 19:00 Uhr bis 09.08.19 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen VW T 4 Caravelle von einem Ferienhof in Diemitz. Ein Urlauber Ehepaar aus Aalen hatten dort am Abend des 08.09.19 seinen 18 Jahre alten Transporter abgestellt. Als sie am Morgen des 09.08.19 ihre Reise zur Ostsee fortsetzten wollten, bemerkten sie den Diebstahl. Im Fahrzeug befanden sich neben persönlicher Bekleidung noch die beiden Fahrräder des Paares. Die Eheleute wollen sich jedoch ihren Urlaub nicht verderben lassen und werden jetzt mit dem Zug weiter reisen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 12.000 EUR geschätzt. Die Beamten der Kriminalpolizei Neustrelitz haben die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258 224 zu melden.

