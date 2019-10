Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191029 - 1119 Frankfurt-Altstadt: Hilfsbereiter Mann wird tätlich angegangen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

(em) In der Nacht von Samstag (26.10.2019) auf Sonntag (27.10.2019) hat eine Gruppe Unbekannter einen 49-jährigen Mann tätlich angegangen, welcher zuvor einer anderen Person geholfen hatte. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 03.10 Uhr konnte der 49-Jährige im Bereich Mainkai, Ecke Fahrtor beobachten, wie mehrere Männer einen Unbekannten belästigten. Schnell eilte er dem Opfer zur Hilfe und bat die Gruppe darum von ihm abzulassen. Diese kam der Aufforderung nach, ließ von dem Mann ab und ging daraufhin den 49-Jährigen tätlich an. Die Täter, sechs bis sieben Personen, entwendeten ihm sein Smartphone sowie seinen Wohnungsschlüssel und ergriffen anschließend die Flucht.

Der 49-Jährige wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern machen? Das noch unbekannte weitere Opfer wird darum gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

