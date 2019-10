Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191029 - 1121 Frankfurt-Altstadt/Innenstadt: Festnahmen wegen Falschgeldes

Frankfurt (ots)

(em) Letzte Woche Freitag (25.10.2019) nahm die Frankfurter Polizei fünf Personen fest, welche im Verdacht stehen, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.

Am Freitag kaufte ein 18-jähriger Mann gegen 10.15 Uhr in der Fahrgasse in einem Geschäft ein. An der Kasse holte er zum Bezahlen einen 100 Euro-Schein heraus. Schnell erkannte der Mitarbeiter, dass es sich um ein Falsifikat handelt und alarmierte die Polizei.

Kurz darauf ereignete sich ein ähnlicher Fall: In einem Laden in der Zeil hatte eine 19-jährige Frau ebenfalls mit einem gefälschten 100 Euro-Schein bezahlt. Auch hier reagierten die Mitarbeiter sofort und riefen die Polizei.

Für beide klickten sodann die Handschellen. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu drei weiteren Tatverdächtigen: einer 19-jährige Frau sowie einem 20- und einem 22-jährigen Mann. Bei ihnen konnten weitere Falsifikate aufgefunden werden, welche sichergestellt wurden.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mussten die Tatverdächtigen mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei, wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld, dauern an.

